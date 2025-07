RFV Dove eravamo rimasti? Da Brekalo a Nzola, il servizio di Rfv sui rientri

Trentasei calciatori per un ritiro. La Fiorentina inizia il lavoro sul campo con una rosa extra-large e tanti rientri dai prestiti. Tra questi, alcuni oggetti misteriosi: si tratta di Josip Brekalo, Antonin Barak, Oliver Christensen, M'Bala Nzola, Gino Infantino e Abdelhamid Sabiri. Calciatori non riscattati dalle rispettive squadre, tutti probabili esuberi, che intanto però hanno ripreso possesso del Viola Park. Dove eravamo rimasti con loro? In questo servizio di Radio FirenzeViola il punto sulla loro stagione lontana da Firenze!