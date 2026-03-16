Vanoli ritrova Kean per la Cremonese, la Gazzetta: "Moise prepara i gol salvezza"

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"Sollievo Viola. Torna Kean e prepara i gol per la salvezza", titola così, sul ritorno di Moise Kean, questa mattina La Gazzetta dello Sport, che sul tema del rientro del centravanti viola aggiunge: "Prima di fermarsi a Udine, Kean aveva segnato 3 volte di fila in Serie A contro Torino, Como e Pisa (2 vittorie e un pareggio). A parte la rete con la Roma, i suoi gol hanno sempre portato punti: quando Moise festeggia la Fiorentina vince (4 volte) o al massimo pareggia (2). Troppo importante per Vanoli per poterne fare a meno".