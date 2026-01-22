Voci su Ranieri, Tuttosport: "Il difensore si guarda attorno"

vedi letture

L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sul mercato dei difensori per la Fiorentina. Tanto per cominciare il quotidiano scrive che Luca Ranieri si guarda attorno, in quanto non più titolare né capitano viola. Quindi chissà che non possa succedere qualcosa da qui alla fine delle trattative. Mentre fra gli obiettivi di Paratici e Goretti ci sono soprattutto due nomi: il primo che resta d’attualità è Diego Coppola del Brighton, mentre il secondo è Diogo Leite in scadenza di contratto con l’Union Berlino. Vedremo su chi sceglierà di puntare la Fiorentina.