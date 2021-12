VLAHOVIC VS SCAMACCA, Parità anche tra loro due

La Gazzetta dello Sport si sofferma su quella che era l’attesa sfida nella sfida tra Vlahovic e Scamacca, ieri. Il centravanti viola, in rete per la sesta gara consecutiva, agguanta Cristiano Ronaldo, il più prolifico negli ultimi 70 anni in quanto a centri in Serie A nell’anno solare: 33. E mercoledì a Verona il serbo può staccarlo. Ma anche Scamacca è sotto la lente, perché è candidato a prendere il posto di Dusan a Firenze, quando l’altro se ne andrà, probabilmente l’estate prossima. Bene, l’azzurro si fa conoscere meglio con una prestazione rotonda in cui c’è il gol, la qualità delle azioni, il sacrificio per la squadra, da un’area all’altra. Parità fra i due, anche nelle buone impressioni.