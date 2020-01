VIVIANO, Viola incognita. Sinisa valore aggiunto

Emiliano Viviano, doppio ex di Bologna e Fiorentina, sulle pagine del Corriere di Bologna ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha spiegato il suo affetto per le due squadre e la sfida che le aspetta al Dall'Ara. Il portiere definisce la Fiorentina e il rientro dalla sosta "un'incognita", sottolinea l'importanza del ritorno soprattutto negli allenamenti di Mihajlovic e infine commenta se si aspettasse o meno che a difendere le due porte ci sarebbero stati due portieri polacchi: "Forse no anche se la scuola polacca ha sempre lavorato bene con i portieri e negli ultimi dieci anni ha sfornato talenti importanti da Boruc in avanti".