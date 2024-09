VIOLA, Una doppietta di Gud e il nuovo ciclo è partito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Sono bastati quarantacinque minuti alla Fiorentina (e a Palladino) per avere la certezza che il salto di qualità sperato, auspicato e voluto, con l’islandese non solo è possibile: è alla portata in tempi brevi". Queste le prime parole dell'articolo uscito questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio riguardo al super debutto di Albert Gudmundsson. In palio domenica c'era qualcosa di più dei tre punti, c'era il bisogno di dare veramente il via la nuovo ciclo viola targato Raffaele Palladino e l'islandese ha dimostrato, con una doppietta su rigore, di saper essere decisivo. Il nuovo numero 10 viola è l'acquisto, degli undici totali, su cui più puntano la società, il tecnico e la piazza. Per questo motivo domenica contro i capitolini quelle due reti hanno avuto un significato maggiore.

Un po' attaccante e un po' centrocampista. Questo è sembrato Albert Gudmundsson, con le sue sterzate secche e la sua velocità di pensiero. L'islandese sembra avere quella rara capacità di saper inserirsi all'interno delle pieghe della partita per stravolgerla. Domenica l'ha dimostrato prendendosi sulle spalle la Fiorentina con un rigore procurato e due segnati. Domenica nell'intervallo di Fiorentina-Lazio Palladino e la sua squadra hanno scoperto un'arma in più che prima non avevano.