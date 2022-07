VIOLA, Sottil, Zurkowski e Jovic i più positivi di ieri

Tante note liete per la Fiorentina ieri nella partita contro il Trento. Secondo il Corriere dello Sport, chi ha spiccato maggiormente è stato Riccardo Sottil, che ha regalato il gesto tecnico più bello del pomeriggio con la punizione all'incrocio dei pali. Bene anche Szymon Zurkowski, tra i migliori in campo, che ha confermato di avere nel suo bagaglio tecnico caratteristiche che ben si sposano con il gioco di Vincenzo Italiano: il mercato può aspettare. Infine copertina anche per Luka Jovic, sempre a segno, ma soprattutto sempre più padrone dell'area di rigore.