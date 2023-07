VIOLA, Sabiri e Munteanu si tagliano le ferie. Gli altri...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto oggi un approfondimento legato al rientro dalle vacanze dei giocatori della Fiorentina in vista dell'inizio del ritiro al Viola Park: alla convocazione del 12 risponderanno in tanti. Due, come Sabiri e Munteanu, lo faranno nonostante avessero diritto ad una settimana supplementare di vacanza. Il primo ha risposto alla convocazione del Marocco per gli impegni di giugno, il secondo ha disputato l’europeo Under 21 con la sua Romania. Alcuni, si sa da giorni, non ci saranno. Gonzalez (titolare nei due test amichevoli dell’Argentina), Milenkovic e Kouame raggiungeranno la squadra con una settimana di ritardo. Tutto concordato con la società.

Si rimetteranno in fretta al pari dei compagni a livello fisico. Accomunato a loro anche Amrabat, che per la verità in Nazionale c’è stato poco.