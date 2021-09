VIOLA, Quanto pesano 5 cambi: un aiuto a gennaio?

All'interno della sua analisi legata a come la Fiorentina possa essere migliorata, l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino sottolinea come il tema legato all’ampiezza della rosa sia ormai basilare, specie nell’era delle cinque sostituzioni. In quattro partite su cinque infatti mister Italiano ha effettuato tutti e cinque i cambi e solo contro il Torino ne ha fatti quattro. Una scelta che si spiega col calcio giocato dalla Fiorentina che, sia mentalmente che fisicamente, costa parecchio in termini di energie. Non è un caso che Milenkovic e soci abbiano preso 8 dei 9 gol subiti nel secondo tempo e addirittura quattro negli ultimi 20’. E non è un caso che le due sconfitte (contro Roma e Inter) siano arrivate contro avversari più forti nei titolari ma soprattutto nelle riserve. Limiti che si potranno limare col tempo, con la crescita della condizione e con una migliore gestione delle forze. Almeno fino a gennaio. Allora sarà la società a dover dare un ultimo aiuto ad una squadra e ad un allenatore che hanno già dimostrato di meritarselo.