VIOLA, L'undici contro il Montpellier. Esordio per Colpani

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina questa sera al Viola Park, fischio d'inizio alle 19:00, affronterà il Montpellier nella sesta amichevole, primavera compresa, della sua estate. Grande curiosità per l'esordio in maglia viola di Andrea Colpani. Il trequartista bresciano in Inghikterra ha preso parte alle sedute di allenamento con i compagni senza però mai scendere in campo nei tre test match organizzati contro Bolton, Preston e Hull City. El Flaco stasera disputerà la sua prima partita dalla fine della scorsa stagione visto che, a causa di un affaticamento muscolare, aveva dovuto saltare tutte le amichevoli disputate dal Monza.

Smaltiti in due giorni di riposo i carichi di lavoro accumulati in Inghilterra, da venerdì pomeriggio la squadra è tornata ad allenarsi agli ordini di Raffaele Palladino. Proprio venerdì è rientrato dalle vacanze anche Martinez Quarta che si è allenato al mattino insieme ad Amrabat. Questa sera ovviamente l'argentino e il marocchino non prenderanno parte al match, con l'ex tecnico del Monza che schiererà i suoi ancora con il 3-4-2-1. Davanti a Terracciano ci saranno Kayode, Pongracic e Ranieri con Dodo e Biraghi sulle corsie esterne. In mediana spazio alla coppia Mandragora Bianco, con Colpani e Sottil alle spalle di Moise Kean. Se non partisse titolare el Flaco, pronto Brekalo al suo posto.