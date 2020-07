VIOLA, In panchina le due stelline: il rischio di Iachini

Senza quattro titolari e dopo una delle sue peggiori sconfitte della stagione, la Fiorentina ha giocato contro il Parma un primo tempo solido e concentrato spingendosi proprio dove voleva il tecnico Beppe Iachini. Lo scrive La Nazione, che sottolinea come il tecnico viola ieri sera abbia rischiato e non poco lasciando in panchina le due stelline Castrovilli e Chiesa. Pochi allenatori in Italia sono stati sotto pressione come Iachini nelle ultime settimane, lui ha deciso di rinunciare ad una quota di consenso in spogliatoio e prendersi le sue responsabilità. Vittoria.