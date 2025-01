VIOLA, Idea 4-3-2-1 per solidificare il centrocampo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Dopo le parole in conferenza stampa ieri pomeriggio di Raffaele Palladino, oggi Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla possibile formazione dei viola domani sera all'Olimpico contro la Lazio. A partire dal modulo, che potrebbe non essere più il 4-2-3-1 bensì il 4-3-2-1. Un albero di Natale con l'obiettivo di rendere più solida la mediana aggiungendo un centrocampista e togliendo un esterno offensivo. Tanto dipenderà anche dalle condizioni dei giocatori e in particolar modo da quelli in dubbio, su tutti Cataldi e Colpani. Una soluzione potrebbe essere quella di riportare, come fatto a Monza, Folorunsho sulla linea dei mediani con Beltran e Gudmundsson trequartisti alle spalle di Kean. Oltre ai possibili problemi fisici di Cataldi, un altro dubbio di Palladino è legato alla sua fiducia ad oltranza nei confronti di Colpani.

Il tecnico campano in settimana ha provato il nuovo modulo con Folorunsho accanto ad Adli e Mandragora in mediana ma forse contro la Lazio, che gioca con il 4-2-3-1, potrebbe decidere di continuare con lo stesso vestito tattico indossato fino ad ora. In quest'ultimo caso spazio ancora ad Adli e uno tra Cataldi (se recupera) e Mandragora davanti alla difesa con Folorunsho, Beltran (favorito su Gudmundsson) e uno tra Sottil e Colpani alle spalle di Kean.