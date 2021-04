VIOLA, Iachini ritrova anche Bonaventura

La ripresa degli allenamenti è fissata per oggi al centro sportivo intitolato a Divide Astori. Iachini dovrà valutare in particolare le condizioni di Lorenzo Venuti, uscito dopo l’intervallo per un problema muscolare che gli aveva impedito di gicoare al meglio gli ultimi minuti del primo tempo. Contro il Bologna, nella sfida che attende i viola domenica prossima allo stadio ‘Dall’Ara’, tornerà invece a disposizione Giacomo Bonaventura, squalificato domenica e non disponibile contro la Juventus, mentre per quanto riguarda le condizioni di Borja Valero e Kokorin, reduci da infortuni e ’lungodegenti’ del gruppo viola , si valuterà giorno per giorno la loro condizione fisico-atletica