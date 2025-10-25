Viola e Bologna differenze di stili, Malesani: "Da un lato si conoscono benissimo, dall'altro no"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Bologna, l'ex allenatore Alberto Malesani ha posto anche un paragone sulle due realtà - che ha conosciuto con mano, sulle rispettive panchine - e sulle differenze di gestione degli ultimi anni: "In viola devono ancora trovare l'intesa perfetta, la conoscenza reciproca che diventa la base di tutto, quella che a Bologna c'è per continuità costruita negli anni scorsi, che permette di accorciare i tempi di sviluppo e crescita perché ti capisci al volo. E intendo fra tutte le componenti, sia chiaro. A Bologna si conoscono da anni, a Firenze cominciano a conoscersi adesso: il Bologna è una macchina oliata che dimostra di avere e seguire certe linee ormai acquisite, la Fiorentina deve ancora partire ma sono certo che arriverà".

Infine, un pensiero di Malesani su quello che per lui è il miglior giocatore della Fiorentina: "Moise Kean, mi piace davvero molto. L'anno scorso con Palladino ha avuto grossi benefici, ci sono momenti in cui è assolutamente dominante, ma gli altri devono aiutarlo ad esserlo sempre e a far sì che possa mettere in moto la propria macchina che è delle migliori".