Malesani e il rapporto Firenze-Pioli: "Da non trascurare: il popolo viola vuole divertirsi"

vedi letture

"Ho l'idea che non sia ancora riuscito a trovare il suo undici, la base dalla quale partire. E magari nemmeno l'assetto per decollare. Ma ehi, calma, parliamo di un bravo allenatore che guida una squadra forte, quindi...". Alberto Malesani, ex allenatore di Fiorentina e Bologna interpellato da La Gazzetta dello Sport in vista del match di domani, si esprime così sul rendimento attuale della squadra viola. "Non dimentichiamoci di una cosa: Pioli è Pioli, un allenatore che ha saputo dimostrare qualcosa eh... credo che l'ambiente gli voglia comunque bene. Ma Firenze è questa, o ti ama o ti odia".

Malesani si concentra poi sul rapporto tra Pioli e la piazza, non banale visto il legame creatosi da quando vestiva la maglia viola da giocatore: "Può aiutare per uscire da questo momento al più presto, è qualcosa da non trascurare. La Fiorentina è ultima? Riparliamone tra 4-5 giornate del dove sarà la Fiorentina: non credo certamente lì. Io ho avuto la fortuna di essere amato ma il popolo fiorentino, più di quello bolognese, vuole divertirsi. Firenze, se non c'è il divertimento, non ti perdona", il pensiero dell'ex tecnico sul momento negativo dei viola.