VIOLA, Dopo la sosta 5 trasferte in 7 gare tra Serie A e CL

Al rientro da questa seconda sosta nazionali la Fiorentina avrà altre sette partite prima della terza ed ultima pausa di questo 2024. Saranno sette test probanti per il club gigliato che nell'ultimo match disputato ne ha passati uno importantissimo nella vittoria del Franchi contro il Milan. In questo percorso che inizierà domenica 20 ottobre e terminerà domenica 10 novembre i viola non abbandoneranno mai, tra Serie A e Conference League, l'alternanza tra giovedì e domenica. Non solo, a rendere il tutto ancora più complicato sarà il fatto che la Fiorentina di questi sette incontri ne giocherà solamente due al Franchi. I ragazzi di Palladino per ora in trasferta non hanno mai vinto, le uniche tre vittorie contro Lazio, Milan e New Saints sono arrivate tutte a Campo di Marte, e allora da Lecce, gara in programma tra una settimana esatta, il trend dovrà essere invertito.

Dopo il match contro i giallorossi la Fiorentina volerà in Svizzera per affrontare il San Gallo per poi tornare al Franchi per giocare contro la Roma. Da giovedì 31 ottobre a giovedì 7 novembre tre trasferte consecutive tra Genoa, Torino e Apoel, per poi concludere con la sfida in casa contro il Verona. Queste sette gare diranno tanto del campionato che potrà fare la Fiorentina e dell'identità di gioco che la squadra di Palladino va ricercando dal 17 agosto, giorno del debutto in campionato. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.