VIOLA, Dal problema gol alle amnesie dietro: che problemi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione ha analizzato reparto per reparto i problemi che stanno affliggendo la Fiorentina in questo periodo negativo. Partendo dall'attacco, la Fiorentina in realtà quest'anno ha finalmente trovato in Moise Kean il centravanti che le mancava dai tempi di Vlahovic. Il problema però è che fino ad ora praticamente è stato solo lui a trovare la via del gol. Con 12 reti in campionato l'ex Juventus è terzo in classifica marcatori dietro a Retegui (14) e Thuram (13). I suoi compagni di reparto sono invece molto indietro in questa speciale graduatoria. Beltran e Gudmundsson infatti hanno realizzato solamente tre reti, Colapni due, Sottil una, mentre Ikonè e Kouame ancora sono a secco di gol in Serie A. Un contributo importante in zona offensiva è arrivato da Cataldi con 3 centri e da Adli e Gosens con 2 reti a testa.

Passando al centrocampo, questo è forse il reparto più in difficoltà dal punto di vista fisico. Oltre all'assenza prolungata di Bove, ai continui acciacchi di Cataldi, out nelle ultime due uscite contro Monza e Torino, e lo scarso contributo di Richardson, adesso sembra entrato in crisi ance Adli. L'arrivo di Folorunsho con la sua fisicità darà sicuramente una mano ma urge che il mercato porti in dote altro alla Fiorentina.

Chiudiamo con la difesa (QUI il focus di FirenzeViola.it), un reparto che fino alla sfida contro il Cagliari era stato quasi impeccabile. Ai viola, sia per uno straordinario rendimento dei due centrali Comuzzo e Ranieri, sia per i miracoli di De Gea era difficilissimo segnare. Nelle ultime sei giornate invece i difensori gigliati hanno commesso numerose leggerezze, a cominciare da Ranieri contro l'Udinese per finire con Comuzzo (e Adli) contro il Torino.