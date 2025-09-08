Viola, da oggi tutti al lavoro: il gruppo in buone condizioni verso il Napoli

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto della situazione per quanto riguarda il rientro al lavoro della Fiorentina dopo 48 ore di riposo concesse da Pioli alla sua squadra. Come spiega il giornale, ad eccezione di Gudmundsson, il resto del gruppo è segnalato in buone condizioni fisiche, compresi i calciatori che hanno giocato le partite internazionali. Oltre al gol di Gud, i viola hanno trovato la rete anche con Kean e Dzeko, autore di una doppietta con la sua Bosnia contro San Marino. La sosta sta servendo a Pioli per inserire nelle dinamiche tattiche della squadra sia Nicolussi Caviglia che Roberto Piccoli, gli ultimi arrivati che possono anche cambiare pelle alla Fiorentina.

Che resta in costruzione. Tempo invece servirà a Lamptey per inserirsi nel gruppo: subito dopo il suo acquisto è volato in nazionale. Difficilmente potrà essere un’opzione nell’immediato per la fascia destra.