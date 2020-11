VIOLA, Boom Mediacom: per il club ben 26,2 milioni

All'interno di un'inchiesta legata al valore degli sponsor, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come le sponsorizzazioni sulla maglia, almeno per ora, tengono. La tempesta pandemica che ha travolto l’industria calcistica ha risparmiato i partner più visibili delle squadre di Serie A, quelli che compaiono sulle divise da gioco. L’incasso complessivo dagli sponsor di maglia dei 20 club di A per l’attuale stagione è addirittura superiore al 2019-20: quasi 169 milioni contro i precedenti 162. Leader incontrastata della classifica è la Juventus, il cui trend commerciale già in ascesa è esploso con Ronaldo. Al secondo posto, a sorpresa, c’è la Fiorentina che grazie all’azienda del patron Commisso, Mediacom, arriva a percepire 26,2 milioni dai loghi della divisa: i 25 del colosso statunitense della tv via cavo sono superiori ai valori di mercato del brand viola, si tratta piuttosto di una forma di sostegno dell’azionista intervenuto per coprire le spese di gestione del club.