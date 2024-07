VIOLA, Bene contro la Reggiana. Kean subito a segno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si sofferma sulla prestazione della Fiorentina nell'amichevole giocata dai viola, ieri sera al Viola Park, contro la Reggiana. La formazione di Palladino ha battuto 4-0 gli emiliani e il nuovo centravanti gigliato Moise Kean ha subito centrato il bersaglio. 15 minuti sul cronometro e l'ex attaccante della Juventus, alla prima gara in maglia viola, ha fatto esultare i 1500 tifosi fiorentini accorsi sulle tribune dello stadio Curva Fiesole con un destro preciso dal limite dell'area di rigore che ha trafitto Bardi. Ad aprire le marcature pochi minuti prima ci aveva pensato Sottil con un destro a giro dopo un bello scambio a tutto campo con Parisi. Nella ripresa poi la gara è stata chiusa da Kouame che, subentrato a Kean, ha realizzato una doppietta.

A Palladino l'amichevole di ieri sera e, in generale, queste due settimane di ritiro hanno lasciato alcune indicazioni sui singoli. Innanzitutto la buona forma fisica, almeno così embra, di Kean. Il centravanti azzurro sembra stare bene, avere una buona mira sotto porta ed essersi già integrato con i compagni. Bene anche Kouame che, in attesa di scoprire il suo futuro, lancia segnali importanti all'ex tecnico del Monza. Sugli scudi però c'è Riccardo Sottil. Da quando è arrivato Palladino il classe 1999 sembra un altro giocatore, più incisivo e più cattivo negli ultimi metri.

A livello di atmosfera ieri al Viola Park si è rivista la Curva Fiesole con striscioni, tamburi e cori. Presenti poi alcuni ospiti illustri come il procurato re di Bianco Beppe Galli e l'ex allenatore del Trapani Serse Cosmi. Il più applaudito però, ovviamente, è stato Marin Pongracic. Il nuovo acquisto viola, fresco di firma sul contratto, ha visto la gara dei suoi nuovi compagni in attesa di scendere per la prima volta in campo in Inghilterra.