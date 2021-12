VIOLA, Ancora tre in permesso: quando torneranno

Come spiega questa mattina La Nazione, sono in tre i giocatori viola ad aver ricevuto dal club un permesso di 48 ore per raggiungere le rispettive famiglie. Igor, Torreira e Gonzalez, i sudamericani che hanno preso un volo intercontinentale per tornare a casa al termine della gara contro il Verona, prima della sosta, si uniranno al gruppo, salvo imprevisti (legati anche alle coincidenze aeree e ai tamponi), nella giornata di domani. Torreira, dopo foto tra bagni in piscina e riposo in spiaggia, ha immortalato sui social le ultime ore di relax. Igor, col capello biondo platino, ha approfittato per godersi i propri affetti, così come Gonzalez che prima ancora del rientro si è già sintonizzato sulle frequenze viola, rilanciando uno scatto che lo ritrae col centrocampista uruguaiano. Pulgar e Martinez Quarta, invece, sono già in gruppo: hanno trascorso le proprie vacanze tra Francia e Canarie.