Via gli scontenti e la vecchia guardia. La Nazione sicura: "Mercato intelligente"

Sulle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere un editoriale a firma di Cosimo Zetti - responsabile delle pagine sportive del giornale - che analizza quella che è stata la campagna acquisti invernale della Fiorentina. Ecco alcuni dei suoi passaggi più interessante: "Via gli scontenti, azzerata la vecchia guardia, forze fresche in campo e tutti al lavoro con tante motivazioni in più. Se non è una rivoluzione, trattasi di un bel ribaltone. E se non lo possiamo considerare un mercato da 10, la Fiorentina si e comunque meritata un 7 abbondante. Solo due piccole pecche: il vice Kean e il vice Dodo. Detto di Moreno che può giocare a destra, resta qualche preoccupazione in più la punta di scorta, visto che Beltran, Gud e Zaniolo non sono proprio centravanti di ruolo. Va bene, promosso Caprini, e questo è un bel segnale.

Ma si tratta comunque di un Primavera, con tutto quel che ne consegue. Incontentabili? No. Le puntualizzazioni finiscono qui, il resto è frutto di un mercato intelligente, difficile e molto intrigante. Zaniolo è una scommessa, ma se Palladino è riuscito a far rinascere Kean è probabile che riesca a farlo anche con Nicolò. Fagioli porta classe, geometrie e verticalità. Un centrocampista di assoluto valore in un contesto che potrebbe fargli spiccare definitivamente il volo".