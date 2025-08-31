Verso Torino-Fiorentina, sarà 3-5-2: in mediana Fagioli, Mandragora e Sohm

Dopo l'approdo alla fase a girone unico di Conference League e il pareggio 1-1 di Cagliari, la Fiorentina questa sera sarà ospite del Torino di Marco Baroni. L'obiettivo è quello di centrare il primo successo in campionato e per farlo Pioli, come riportato da La Nazione, è pronto a fare diversi cambi rispetto alla formazione che nel primo tempo ha sofferto e non poco contro il Polissya.

Davanti a De Gea, confermatissimo tra i pali, torneranno dal primo minuto Ranieri e Pongracic insieme a Comuzzo. Scontata la presenza di Dodo e Gosens sulle corsie esterne, mentre in mediana il tecnico parmense potrebbe dare spazio per la prima volta al trio formato da Fagioli, in cabina di regia, Mandragora e Sohm. Davanti, come a Cagliari, toccherà ancora a Kean e Gudmundsson. Solo panchina per i due nuovi arrivati Nicolussi Caviglia e Piccoli.