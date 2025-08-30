Verso Torino-Fiorentina, Piccoli alla prima convocazione. Dubbi su Comuzzo, riecco Ranieri

La Nazione, nella sua sezione dedicata alla Fiorentina, ripercorre le ultime ore della squadra di Pioli e si affaccia alla sfida col Torino per la seconda di campionato. I viola hanno ripreso con gli allenamenti già ieri dopo il successo sul Polissya, con la rosa divisa in due gruppi, tra chi è sceso in campo giovedì (e dunque ha svolto solo un lavoro di scarico) e chi invece ha giocato solo in parte o non è entrato ed ha lavorato regolarmente anche sotto l’aspetto tattico. Agli ordini del tecnico hanno lavorato - oltre al neo arrivato Piccoli, che si guadagnerà oggi la sua prima convocazione con la Fiorentina - anche i baby Braschi e Puzzoli, che tuttavia domani saranno di scena in Primavera contro l’Inter.

Per quanto riguarda la probabile formazione per il match coi granata, restano alcuni dubbi nella testa di Pioli. Il primo riguarda la difesa dove, se sembra scontato il ritorno dal 1’ di Ranieri, resta da capire se Comuzzo giocherà (la prova del 2005 a Reggio è stata tutt’altro che impeccabile e le voci di mercato che lo riguardano non paiono destinate a svanire): al posto del friulano possibile l’impiego di Pongracic, con Marí al centro. In mediana Sohm, Fagioli e Mandragora sono certi di un posto così come Dodo e Gosens sulle fasce mentre davanti dovrebbe toccare a Gudmundsson (ballottaggio con Fazzini) e Kean. Al "Grande Torino" sono attesi 1.500 tifosi viola.