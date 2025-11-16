Verso la Juventus, su Kean c'è fiducia. Gosens è in dubbio, ok Ndour e Martinelli
Paolo Vanoli è piuttosto fiducioso di poter recuperare Moise Kean per l'incontro di sabato alle ore 18, allo Stadio Artemio Franchi, contro la Juventus di Luciano Spalletti. L'attaccante, riporta il Corriere dello Sport, sta svolgendo le terapie del caso per smaltire il trauma alla tibia.
Si respira un po' meno ottimismo sul fronte Robin Gosens: il tedesco è alle prese con una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra ed è ancora in dubbio, mentre Cher Ndour e Tommaso Martinelli sono totalmente recuperati. Domani rientrerà in Italia anche Albert Gudmundsson, che quindi sarà disponibile fin dalla ripresa degli allenamenti di martedì.
