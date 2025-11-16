La Fiorentina cambia pelle, con Vanoli i viola abbasseranno il baricentro
In vista della sfida di sabato prossimo contro la Juventus, ma più in generale considerando anche il resto dei prossimi impegni della Fiorentina, è possibile che Paolo Vanoli adotti per la sua squadra un baricentro più basso, cercando comunque sempre di tenere altissima la soglia dell’attenzione. Marassi insegna e sono errori da non ripetere perché con una difesa così fragile, diventa difficile risalire.
La certezza è che Vanoli proseguirà con la difesa a tre.Da capire ancora con quali protagonisti, anche se nel suo debutto di Genova, il nuovo tecnico ha dato continuità al terzetto Pongracic-Marì-Ranieri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
