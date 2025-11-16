Il nuovo corso Vanoli e la chance di riscatto per Mattia Viti
I grossi cambiamenti per la Fiorentina li vedremo, a partire dalla gara contro la Juventus, soprattutto nell'assetto difensivo dei viola. Per tanti singoli della retroguardia quella dell'arrivo di Vanoli, sottolinea il Corriere dello Sport, rappresenta la possibilità di ricominciare da capo.
È il caso per esempio di Mattia Viti, difensore classe 2002 arrivato questa estate in viola dall'Empoli e poco utilizzato in questo ultimo periodo, ma adesso al pari degli altri con in mano le sue chance di giocarsi un posto da titolare. In ogni caso la garanzia si chiama proprio Paolo Vanoli, specializzato nella difesa non solo per il suo passato da calciatore ma anche per la scuola fatta a fianco di Antonio Conte, visto che negli anni all'Inter l'attuale tecnico viola si occupava proprio nello specifico della fase difensiva.
