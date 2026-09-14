Il senso di Coppa. Vanoli sa come si fa e vuole provare a vincerla

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Vanoli sa come si fa. È ciò che scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio a proposito della Coppa Italia che la Fiorentina tornerà a giocare domani sera al Franchi contro il Pisa. Il tecnico viola era in campo nell'ultimo trofeo nazionale vinto dalla Fiorentina, il sogno è riuscire a farlo anche da allenatore.

E se questa Fiorentina «lo stuzzica» (parole sue) è sì per veder fiorirne il talento chissà fino a dove e, perché no?, pure per provare a regalare un trofeo a questo club, a questa città e a questi tifosi. Quello con la sua firma è stato l’ultimo: e sono passati venticinque anni. L'anno scorso finì subito male con il 3-1 rifilato dal Como ai viola al Franchi, stavolta la situazione è però meno delicata e allora perché non regalarsi un sogno.