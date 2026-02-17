Dal Losanna allo Jagiellonia, otto titolari dell'ultima notte di Conference non ci sono più

La Fiorentina che si prepara ad affrontare lo Jagiellonia giovedì sera è profondamente diversa rispetto a quella vista a Losanna due mesi fa. Il 18 dicembre i viola incassarono una pesante sconfitta che li fece scivolare al quindicesimo posto del girone con nove punti, frutto di tre vittorie e tre sconfitte. Nove anche i punti dello Jagiellonia, che ha chiuso diciassettesimo per differenza reti e che è reduce dal quarto di finale centrato nella scorsa edizione della Conference. Dalla sfida con il Losanna però, rimarca la Repubblica, è cambiato quasi tutto.

Otto degli undici titolari schierati da Vanoli in Svizzera hanno lasciato Firenze nel mercato di gennaio: Martinelli, Pablo Marì, Viti, Dzeko, Kouame e l’intero centrocampo formato da Sohm, Richardson e Nicolussi Caviglia. Un numero che fotografa la portata della rivoluzione. Non ci saranno loro, così come molti dei protagonisti dell’ultima vittoria ottenuta a Como.