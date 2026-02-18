In Polonia coi big a riposo: e si rivedono Fazzini e Fabbian dal 1'

Tuttosport dedica uno spazio alla Fiorentina. Anche il giornale torinese è chiaro sulla priorità del momento: il colpo del Lecce a Cagliari ha ricacciato in gola l'urlo di gioia della Fiorentina per la vittoria di domenica in casa del Como. La classifica resta invariata, con i pugliesi ancora a + 3 e i viola terz'ultimi in attesa del derby di lunedì al Franchi col Pisa, che a questo punto diventa ancora più importante in ottica salvezza. Ulteriore motivo che sta spingendo Paolo Vanoli a valutare un bel po' di turnover nel primo playoff di Conference League, domani alle 21 nella gelida Byalistok contro lo Jagiellonia, capolista del campionato polacco: potrebbero restare a riposo diversi big, da Kean a Fagioli, da Dodo a De Gea (che accuserebbe pure qualche acciacco) e quindi essere rilanciati Fortini, Fazzini, Fabbian, probabilmente Lezzerini fra i pali.

Scrive il quotidiano: nelle ultime tre stagioni la competizione europea è stata una passerella entusiasmante, seppur non fino in fondo, per la Fiorentina (due finali e una semifinale), ora però la priorità non può che essere il campionato per evitare una clamorosa retrocessione proprio nell’anno del centenario della società. Una battaglia che vede coinvolto almeno fino a maggio anche Daniele Rugani, che ieri si è presentato al Viola Park: "Ho deciso di seguire il mio istinto, le sensazioni di pancia. So che è una stagione di sofferenza ma mi ha spinto a rimettermi in gioco, a decidere di aiutare questa squadra affrontando le partite come fossero tutte finali. Qui c'è tutto per tornare ad alti livelli" ha detto l'ex Juventus.

