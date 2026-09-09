Vanoli, ritorno alle certezze. CorFio "Pongracic, Ranieri e Dodo pronti al rilancio"
Il Corriere Fiorentino propone il ritorno al passato di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, con l’obiettivo di rispolverare la vecchia guardia, compreso Dodò. Da lunedì, giorno del suo ritorno al Viola Park, il telefono dell’allenatore squilla di continuo, mentre la squadra è impegnata in un doppio allenamento. Vanoli vuole puntare sui giocatori già conosciuti e sulla costruzione di uno spirito di squadra, cercando di trasmettere autostima nei singoli. Pongracic e Ranieri possono tornare protagonisti nella nuova difesa, mentre non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti rispetto alle ultime formazioni.
Il tecnico vuole proteggere di più la difesa e garantire maggiore equilibrio alla squadra. Fagioli resta centrale nel progetto, mentre Dodò potrebbe tornare protagonista sulla fascia. Per l'attacco Vanoli dovrà scegliere uno tra Pellegrino e Beto e gestire il lavoro sulle corsie esterne. Vanoli riparte quindi dalle certezze e dal gruppo per affrontare il nuovo corso della Fiorentina.
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