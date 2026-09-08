Vanoli, serve un'altra impresa per ripartire e prendersi la rivincita

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Tuttosport racconta il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, il tecnico che l’ha salvata lo scorso campionato dopo averla raccolta nel novembre da ultima in classifica con appena 4 punti. Vanoli subentrò a Stefano Pioli e ora a Fabio Grosso, ereditando una squadra in grande difficoltà dopo le prime tre gare. La scelta arriva dopo l’esonero di Fabio Grosso e le divergenze sempre più forti tra il tecnico e Paratici, che hanno portato all’interruzione del rapporto.

La società ha scelto nuovamente Vanoli, anche grazie al lavoro svolto nella passata stagione e ai 29 punti conquistati nel girone di ritorno. Il tecnico ha accettato con entusiasmo di tornare e ha già diretto il primo allenamento in vista della sfida di venerdì a Venezia con 0 punti anch'essa. Ora dovrà ricostruire una squadra, ritrovando 10 giocatori importanti del gruppo passato e integrando i nuovi arrivati. Per Vanoli si apre così una nuova sfida sulla panchina viola, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e risultati e di prendersi una rivincita.