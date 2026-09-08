Giovanni Galli: "La Fiorentina è competitiva. Non può essere questa"

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In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli - ex portiere viola - ha analizzato il momento delicato della Fiorentina soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate dalla squadra e sulla necessità di ritrovare un’identità precisa. Galli sottolinea inoltre la qualità dell’organico, affermando che: "La squadra è stata allestita con scelte forti, ma che hanno un senso perché la rosa è competitiva. Non può essere questa la Fiorentina, non ci voglio credere".

L’ex portiere evidenzia anche le difficoltà iniziali del gruppo, ricordando: "Ora inizia un percorso nuovo, ma tutti fino ad ora hanno sia responsabilità che attenuanti perché c'è stato poco tempo di integrarsi". Infine, Galli guarda con fiducia al futuro, parlando di Vanoli: "Per me è come se fosse un allenatore nuovo, nel senso che lo giudicherò sul futuro e non sul passato. Non era la sua squadra e neanche questa, però visto che ha accettato l'incarico e che considera la rosa molto competitiva, ora deve farci vedere cosa è in grado di fare".