Lite Grosso-Paratici. Ora Vanoli, tre mesi fa non ritenuto all'altezza

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La Fiorentina torna a cambiare allenatore dopo appena tre giornate e richiama Paolo Vanoli. Una scelta che fa riflettere, visto che solo tre mesi fa il tecnico non era stato considerato all’altezza del progetto. Ora i viola sono costretti a ripartire nuovamente da zero, in un clima già complicato anche dalle contestazioni della Curva Fiesole. Secondo il Corriere Fiorentino, alla base dell’addio di Fabio Grosso ci sarebbe anche una lite con Fabio Paratici avvenuta domenica sera dopo la partita. Il tecnico avrebbe espresso il proprio malcontento per una rosa troppo giovane e con pochi leader, oltre alle perplessità legate alla partenza di Moise Kean.

L'esame di Paratici

Vanoli ha così accettato di tornare sulla panchina viola, come già accaduto lo scorso anno, quando raccolse una squadra ultima e in grande difficoltà. Stavolta avrà però a disposizione un contratto biennale con opzione e, soprattutto, più tempo per lavorare. Per Paratici è ora inevitabile fare un esame delle proprie scelte: era stato lui a decidere l’addio di Vanoli e a puntare successivamente su Grosso. Anche la proprietà aveva avallato entrambe le decisioni.