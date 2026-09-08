Garlando: "Esonerare Grosso dopo tre giornate è un atto isterico"

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Luigi Garlando ha commentato su La Gazzetta dello Sport l'esonero di Fabio Grosso da parte della Fiorentina: "Grosso ha commesso degli errori, ma un licenziamento dopo 3 giornate è sempre un atto isterico, difficilmente giustificabile. Il tecnico ha avuto poco tempo e poca fiducia. Gasperini ebbe la libertà di plasmare la squadra e, grazie alla fiducia della società, riuscì a costruire un progetto destinato a dare frutti nel tempo. Alla Fiorentina, invece, Paratici si assume la responsabilità delle proprie scelte, prima prendendo Grosso e poi decidendo di mandarlo via.

Il problema principale viene individuato nella mancanza di un progetto tecnico chiaro e condiviso, anche a causa di un mercato costruito a prescindere dal gioco che aveva reso bello il Sassuolo. La squadra si è così ritrovata con una rosa difficile da assemblare, una manciata di trequartisti e una torre senza esterni per servirlo. Una squadra non può essere costruita semplicemente accumulando giocatori e talenti, ma deve avere pazienza, ordine e un disegno preciso".