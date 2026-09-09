Fiorentina, Atta da monitorare: il centrocampista non è ancora al 100%

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La Nazione racconta il lavoro della Fiorentina al Viola Park in vista della sfida contro il Venezia, con Paolo Vanoli subito al lavoro per preparare la squadra. Il nuovo tecnico viola ha diretto il suo secondo giorno di allenamento con una doppia seduta, una al mattino e una al pomeriggio, cercando di rendersi conto il prima possibile delle condizioni e delle necessità dei giocatori a sua disposizione. Tra le situazioni da monitorare c’è quella di Inao Oulai, che ha svolto un allenamento personalizzato e le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore. Preoccupazione invece per Arthur Atta, che convive da tempo con alcuni fastidi.

Il centrocampista è stato costretto a entrare contro il Torino non essendo al 100% e continua a lavorare per ritrovare brillantezza e continuità.

