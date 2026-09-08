Niente presentazione per Vanoli: subito in campo. Dubbio Oulai

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È iniziata ufficialmente ieri la seconda avventura di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico ha guidato il suo primo allenamento alla guida della squadra, trovando un gruppo subito concentrato e determinato, consapevole della necessità di cambiare passo il prima possibile. Dopo una merenda tutti insieme, squadra e staff sono scesi in campo per lavorare e ritrovare compattezza in vista dei prossimi impegni.

Oulai verso il forfait a Venezia

Secondo quanto riportato da La Nazione, in questa settimana non è prevista la presentazione ufficiale del nuovo allenatore. La scelta è quella di mettere al centro esclusivamente il lavoro e la preparazione della prossima partita, evitando possibili distrazioni. Vanoli parlerà infatti soltanto dopo la trasferta di Venezia. Il tempo per preparare la gara è poco e sarà quindi fondamentale valutare attentamente le condizioni dei singoli giocatori. Tra quelli da monitorare con maggiore attenzione c’è Oulai, uscito acciaccato dalla sfida contro il Torino. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare e nella giornata di ieri si è sottoposto agli esami strumentali necessari per stabilire l'entità dell'infortunio. Al momento, però, la sua presenza a Venezia resta in dubbio.