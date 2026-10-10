Tifosi viola, sold out il settore ospiti a Genova e protesta per il caro biglietti contro l’Inter
La tifoseria viola si prepara a far sentire la propria voce anche lontano da Firenze. In occasione della sfida di oggi a Marassi contro il Genoa, saranno oltre 1.700 i sostenitori della Fiorentina presenti nel settore ospiti, che ha raggiunto il tutto esaurito. Una risposta significativa da parte dei tifosi, pronti a sostenere la squadra in una trasferta importante e a garantire il proprio supporto dagli spalti.
Parallelamente, però, cresce il malcontento in vista del prossimo appuntamento lontano dal Franchi. Per la gara contro l’Inter, in programma a San Siro il 25 ottobre, l’Associazione Tifosi Fiorentini ha diffuso un duro comunicato per contestare il costo dei biglietti e le modalità di vendita. La protesta riporta al centro dell’attenzione il tema dell’accessibilità delle trasferte per i sostenitori, che chiedono condizioni più sostenibili e procedure di acquisto adeguate. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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