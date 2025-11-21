Fiorentina, è l'ora si Sohm: Vanoli lo stima e ha in mente per lui un percorso da leader

vedi letture

Per il Corriere dello Sport è l'ora di Simon Sohm. Finora le prestazioni del centrocampista svizzero sono state inversamente proporzionali al costo del suo cartellino. Lento, macchinoso, spesso avulso dal gioco, il classe 2001 era stato accolto con il marchio del frangiflutti, il recuperatore di palloni che sarebbe servito alla Fiorentina per completare un reparto più qualitativo che quantitativo.

Vanoli lo stima e ha in mente per lui un percorso da leader, sempre che riesca a rilanciarlo. La gara di Genova ne è già un primo indizio: il centrocampista è partito titolare al fianco di Hans Nicolussi Caviglia sfoderando una prestazione di buon livello e incoraggiante rispetto al rendimento avuto nei primi mesi della stagione. Che sia l’inizio di qualcosa di interessante? La fiducia dell’allenatore è totale, il ragazzo ha un'occasione che non può sprecare.