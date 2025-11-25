Vanoli lavora su Nicolussi Caviglia. Nazione: "Ecco cosa gli chiede"

Vanoli lavora su Nicolussi Caviglia. Nazione: "Ecco cosa gli chiede"
Quella di giovedì sarà una grande chance per Hans Nicolussi Caviglia, finito a sorpresa in ballottaggio con Fagioli per giocare da play. L’ex Venezia era stato già ‘pizzicato’ da Vanoli dopo la gara con il Genoa, e contro la Juventus è rimasto in panchina. Da lui il tecnico vuol di più - si legge -, deve velocizzare le giocate e trovare le linee di passaggio, non giocando sempre sul corto ma cercando anche il cambio di gioco. Cose sulle quali sta lavorando in allenamento, ma andranno riportate sul campo. 