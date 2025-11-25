Vanoli lavora su Nicolussi Caviglia. Nazione: "Ecco cosa gli chiede"
Quella di giovedì sarà una grande chance per Hans Nicolussi Caviglia, finito a sorpresa in ballottaggio con Fagioli per giocare da play. L’ex Venezia era stato già ‘pizzicato’ da Vanoli dopo la gara con il Genoa, e contro la Juventus è rimasto in panchina. Da lui il tecnico vuol di più - si legge -, deve velocizzare le giocate e trovare le linee di passaggio, non giocando sempre sul corto ma cercando anche il cambio di gioco. Cose sulle quali sta lavorando in allenamento, ma andranno riportate sul campo.
La penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelledi Angelo Giorgetti
