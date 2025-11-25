Speranze su Gosens. RepFi: "Entro domani può rientrare in gruppo"

Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) si occupa degli acciaccati in casa viola. Dodo, oltre alla sfida di Conference, salterà molto probabilmente anche la sfida di domenica a Bergamo per un guaio al flessore rimediato contro la Juve. Qualche speranza in più, invece, è riposta su Gosens: il tedesco è fuori da un mese, e tra oggi e domani proverà a rientrare in gruppo. Poi chissà.