Gli ultimi saranno i primi, RepFi: "Parisi, Fortini, Koaudio scalpitano"

Repubblica (ediz. Firenze) si concentra, stamani, su quei giocatori che finora hanno avuto meno spazio e che, considerati gli infortuni di Dodo e Gosens, si preparano a scendere in campo giovedì. Parisi ha disputato una gara più che sufficiente contro la Juve, uscendo per crampi fra gli applausi del pubblico. Fortini si è nuovamente fatto trovare pronto anche a destra nonostante stia giovando ormai da qualche partita titolare a sinistra. Infine Koaudio, che ha avuto un’opportunità nel finale di gara con la Juve: duttile, piuttosto rapido, in continua evoluzione.