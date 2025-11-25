Rocco Commisso compie 76 anni: gli auguri della Fiorentina
FirenzeViola.it
Alla mezzanotte è scoccato il 25 novembre 2025, ovvero il settantaseiesimo compleanno di Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, a capo del club viola dal giugno 2019, festeggerà negli Stati Uniti con la famiglia (non sono in programma viaggi per Firenze, da cui manca dallo scorso aprile), ma la società gigliata ha voluto comunque fargli gli auguri alla mezzanotte italiana, con un post condiviso sui propri profili social.
