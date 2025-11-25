C'è ottimismo su Dodo. CorFio: "Ma se non rinnova, via a giugno"
FirenzeViola.it
Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla trattativa per il rinnovo di Dodo. Il confronto tra la società e il suo procuratore è stato positivo: la Fiorentina ha manifestato la volontà di prolungare l’accordo di altri due anni, magari con opzione per estendere fino al 2030 ricevendo come risposta la disponibilità a discuterne. Niente di deciso quindi, né di scontato, ma se non altro il primo passo è stato fatto, la trattativa è (ri)partita e i rapporti ristabiliti.
Certo, considerando la scadenza del 2027, i viola non possono andare oltre la fine della stagione. O si arriva al rinnovo, o in estate si cercherà di cederlo. Uno scenario possibile, ma non più così probabile.
Rassegna stampa
