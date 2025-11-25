FirenzeViola La saetta di Mandragora: è già il secondo marcatore della Fiorentina

Rolando Mandragora ci ha messo la firma. Ancora. Il centrocampista viola ha trafitto la Juventus, sabato sera, regalando alla sua squadra il pareggio e l’illusione di poter vincere. Ad inizio ripresa la Fiorentina ha giocato con disinvoltura e coraggio, rincuorata dalla saetta del classe '97: un gesto tecnico bello quanto nelle sue corde. Il suo mancino da fuori area si è spesso dimostrato letale. E la sua presenza nella metà campo di Paolo Vanoli è stata decisiva.

I numeri del giocatore.

Non è la prima volta che Mandragora si rivela imprescindibile. Non a caso l’ex Torino è il secondo marcatore della Fiorentina di quest’anno con 3 reti a referto. Davanti a lui solo Gudmundsson a quota 4. Ricordiamo che 'Rolly' si era distinto per una seconda metà di stagione straordinariamente prolifica, lo scorso anno, realizzando la bellezza di 9 gol. È quindi evidente che la sua esperienza e professionalità sono state, e sono tutt'ora, di grande aiuto alla Fiorentina.

Rinnovo meritato.

La fiducia del club non si è fatta mancare. Dopo un’estate di riflessioni la dirigenza viola ha scelto prolungare il contratto del giocatore, portandolo dal 2026 al 2028 con opzione. Un attestato di stima concreto, tanto più che il suo ingaggio è passato da 1,5 a 1,8 milioni di euro più bonus. Aumentano le responsabilità per un ragazzo che ha sempre manifestato serietà e abnegazione: ora più che mai dovrà prendere per mano la squadra e condurla fuori dagli inferi.

Marcatori Fiorentina 2025-2026:

Gudmundsson 4

Mandragora 3

Gosens 2

Ranieri 2

Dzeko 2

Ndoiur 2

Kean 2

Piccoli 2

Dodo 1

Sohm 1