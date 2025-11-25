Franchi lontano dal sold out. CorSport: "Per ora solo 7 mila tifosi"

Oggi alle 11:18Primo Piano
Il Corriere dello Sport - Stadio torna a occuparsi della prevendita in vista della gara di giovedì sera contro l’AEK Atene. Al momento sono stati staccati poco più di 6 mila tagliandi, a cui si aggiungeranno circa 1.300 tifosi ospiti. I viola arrivano alla quarta giornata del maxi-girone con sei punti, frutto di due vittorie e una sconfitta contro il Mainz. In questo momento delicato della Fiorentina, molti tifosi percepiscono la Conference come una possibile distrazione al campionato: la priorità resta risalire la classifica di Serie A.