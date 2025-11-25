Rumors continui su Fagioli, Gazzetta: "Ma con Vanoli è già titolare'"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Nicolò Fagioli, al quale Paolo Vanoli ha concesso una maglia da titolare contro la Juventus. Un fatto da sottolineare sia perché il centrocampista sembrava in netto calo, sia - si legge - perché su di lui compaiono ogni giorno rumors che lo accostano ad altre squadre. Invece ha giocato, e lo ha fatto da regista al posto di Hans Nicolussi Caviglia contro la squadra in cui è cresciuto beccando un giallo dopo sette minuti.