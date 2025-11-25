Dodo avverte tanto dolore, CorFio: "Potrebbe tornare tra un mese"

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sull’infortunio di Dodo. La sensazione - si legge - si fa ogni giorno più negativa. Del resto, già il fatto che domenica si fosse rinunciato agli esami lasciava intendere come fossero sostanzialmente inutili, e questo accade quando si è in presenza di edema. Uno scenario confermato ieri, quando il brasiliano si è sottoposto ad accertamenti senza che si arrivasse però ad una diagnosi precisa.

Di certo c’è che il giocatore ha tanto dolore, che difficilmente si rivedrà in campo prima di 20-30 giorni e che, per avere un’indicazione davvero precisa, oggi gli esami saranno ripetuti. Il rischio insomma è che il suo 2025 sia finito. Un bel guaio per Vanoli, visto che anche Gosens è ancora in fase di guarigione.