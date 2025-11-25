C'è spazio per tutti con Vanoli, Gazzetta: "Da Fortini a Kouadio"

La Gazzetta dello Sport dedica un focus al metodo di lavoro di Paolo Vanoli, che ha scelto di dare spazio a più giocatori possibili. Il tecnico aveva debuttato a Marassi facendo giocare 66 minuti a Fortini, 24 a Parisi, 24 a Viti. Contro la Juventus è stato pescato anche Kouadio, difensore classe 2006.

Vanoli ha anche riabilitato Fagioli. Tutti ragazzi che sperano di avere un’occasione anche giovedì in Conference, considerata l’indisponibilità di Gosens e quella ormai certa di Dodo. Fortini, complice l’infortunio del compagno di reparto tedesco, in A ha giocato 327 minuti con sette gettoni, Viti 177 con sei, Parisi 127 con quattro, Koaudio 66 con due. Dei 127 Parisi ne ha fatti novantotto con Vanoli.