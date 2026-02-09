Simeone è tutto del Torino grazie alla presenza contro la Fiorentina

Giovanni Simeone è un giocatore del Torino a tutti gli effetti. Entrato in campo nel secondo tempo della sfida che i granata hanno pareggiato al Franchi, contro la Fiorentina, è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, come riporta Tuttosport oggi in edicola. Gli accordi con gli azzurri, infatti, prevedevano il riscatto alla prima presenza nel mese di febbraio, ovvero dopo la chiusura del mercato invernale.

Ora Simeone sarà legato al Torino da un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. Il Torino dovrà versare 6 milioni più bonus nelle casse del Napoli. Il Cholito era rimasto bloccato in infermeria dal 13 gennaio quando, in Coppa Italia, ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra. Un problema che si è protratto per tre settimane, terminato contro i viola.